Tanti rumors sul futuro di Barbara D’Urso, accostata alla prossima edizione di Sanremo 2024. La conduttrice è uscita allo scoperto.

Chi ci sarà affianco ad Amadeus a Sanremo 2024? Per tanti potrebbe toccare a Barbara D’Urso. La conduttrice, dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, sarà impegnata a teatro e in altri progetti e tra questi potrebbe esserci pure una partecipazione alla prossima kermesse musicale. La stessa Carmelita, per la prima volta, ha risposto ad una domanda diretta sull’argomento e sulle indiscrezioni circolate di recente.

Barbara D’Urso a Sanremo? La sua risposta

Barbara D’Urso

In questi ultimi giorni sono state parecchie le voci a proposito della D’Urso e di una sua possibile partecipazione a Sanremo 2024 accanto ad Amadeus. In tale ottica, la donna, per la prima volta, ha avuto modo di dire la sua su questi rumors.

La conduttrice, infatti, è stata chiamata, a sorpresa, durante il programma “Protagonisti” di Francesco Fredella e Gianni Simioli. La donna sembra si trovasse nel backstage del teatro, prima del suo pre debutto con “Taxi a due piazze”.

Incalzata dal conduttore che ha detto: “Lascia stare Amadeus, se mi fanno direttore artistico del Festival di Napoli, ti chiamo a condurlo”, Carmelita ha risposto in modo altrettanto ironico

“Io non so di cosa stai parlando, ma se parli del Festival di Napoli, io l’ho anche già presentato! Resto a disposizione per Napoli”.

Al netto di possibili cambi di scenari, a quanto pare la presentatrice ha rispedito al mittente ogni possibilità di prendere parte alla kermesse musicale. Staremo a vedere.

Di seguito anche un recente post Instagram di Carmelita: