Da quando inizia alle anticipazioni sulla trama: ecco tutto quello che c’è da sapere su Il metodo Fenoglio, la fiction con Alessio Boni.

Una delle grandi novità delle 2023 della Rai è Il metodo Fenoglio, serie TV nata dalla fantasia dello scrittore Gianrico Carofiglio: la fiction è infatti tratta dai suoi romanzi (che hanno avuto un grande successo editoriale) e lo scrittore ha anche contribuito alla realizzazione della sceneggiatura. Il protagonista principale di Il metodo Fenoglio è un maresciallo dei carabinieri piemontesi ma che, da diversi anni, vive e lavora in Puglia dove si trova a indagare sulle cosche mafiose della zona. E’ questa in sintesi la trama della fiction che è pronta a debuttare sul piccolo schermo. Dalla data in cui approderà in TV al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Il metodo Fenoglio.

Quando inizia Il metodo Fenoglio?

La prima puntata de Il metodo Fenoglio andrà in onda su Rai 1, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, lunedì 27 novembre 2023. La fiction, in pratica, prenderà il posto di I bastardi di Pizzofalcone nel palinsesto di Rai 1. La serie TV è stata però presentata in anteprima lo scorso aprile al Bari International Film&TV Festival.

Alessio Boni

Gli episodi di questa prima stagione de Il metodo Fenoglio sono in totale otto e verranno trasmessi in quattro puntate, per altrettante settimane, ogni lunedì sera in prima serata.

Il metodo Fenoglio: il cast della fiction di Rai 1

Il protagonista principale di Il metodo Fenoglio è Alessio Boni (protagonista già in passato di diverse fiction Rai tra cui La compagnia del cigno): è lui a vestire i panni del maresciallo del carabinieri Pietro Fenoglio. Nel cast della fiction di Rai troviamo anche Giulia Bevilacqua, Paolo Sassanelli, Michele Venitucci, Giulia Vecchio, Fracensca Foti e Alice Azzariti.