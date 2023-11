Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 2 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di giovedì 2 novembre i palinsesti televisivi hanno mandato in onda programmi che hanno spaziato dal genere fiction, come Blanca 2, al reality con il solito appuntamento del giovedì con il Grande Fratello. Ieri è andata in onda anche una nuova puntata del programma con Geppi Cucciari Splendida Cornice che però sembra non aver convinto del tutto il pubblico. Vediamo ora nel dettaglio i numeri di ieri sera con i dati auditel!

Sul podio: ‘Blanca 2’ al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo Blanca 2 su Rai 1 che ha conquistato il pubblico totalizzando 4.002.000 spettatori pari ad uno share del 22,6%. Al secondo posto, ormai fisso, troviamo il Grande Fratello alla conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5 che ha ottenuto uno share del 17,4% ed è stato seguito da 2.342.000 spettatori. Su Italia 1 la Coppa Italia Torino – Frosinone è stata seguita da 1.187.000 spettatori e ha registrato uno share del 6,4%.

Blanca

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo su Rete 4 Dritto e Rovescio che ha totalizzato 916.000 telespettatori e uno share del 6,4%. Splendida Cornice con Geppi Cucciari in onda su Rai 3 ha registrato 784.000 spettatori e uno share del 4,5%. Su La 7 l’appuntamento con Piazzapulita ha ottenuto uno share del 5,3% e ha registrato 755.000 spettatori. Su Rai 2 Delitti in famiglia – Il caso Lorys Stival è stato seguito da 562.000 spettatori e ha registrato uno share del 2,9%. Sul Nove la puntata di Only Fun – Comico Show ha registrato 408.000 telespettatori pari a uno share del 2,3%. Infine su TV 8 Cucine da incubo è stato la scelta di 321.000 spettatori e ha ottenuto uno share dell’1,9%.