Anno nuovo, vecchie ruggini… forse. Barbara D’Urso ha dato il benvenuto al nuovo anno con un messaggio decisamente particolare.

Il 2024 è arrivato anche per Barbara D’Urso che si aspetta un anno esplosivo e probabilmente con nuove avventure professionali. Proprio in questa ottica, alcuni utenti hanno notato come nell’ultimo post social condiviso su Instagram, Carmelita potrebbe aver piazzato un’altra stoccata alla sua vecchia azienda, Mediaset…

Barbara D’Urso, il messaggio è per Mediaset?

Barbara D’Urso

Le vicende lavorative che hanno coinvolto la nota conduttrice e Mediaset sono ormai note a tutti. La D’Urso, infatti, è stata rimpiazzata a Canale 5 e al timone di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino. Una scelta molto discussa e che ha tenuto legata la donna all’azienda fino al 31 dicembre 2023, come previsto da contratto, nonostante il cambio.

Ora, però, con l’inizio del 2024, gli accordi legali tra la donna e l’azienda sono terminati e, anche per questo, il messaggio di auguri per il nuovo anno appena iniziato da parte della conduttrice sembra nascondere un messaggio, con una buona dose di “vendetta”, proprio verso Mediaset.

Tanti utenti, infatti, hanno notato come la bella Barbara, augurando a tutti un buon anno non abbia scordato alcuni hashtag. Non poteva mancare #colcuore, suo marchio di fabbrica, ma anche un altro. Quale? #freedom, ovvero, libertà.

Diverse persone hanno sottolineato come questa parola possa essere stata, con ogni probabilità, un riferimento alla fine contrattuale degli accordi tra la donna e Mediaset, con tanto, quindi, di frecciata.

La D’Urso ora è libera di trovare nuovi accordi televisivi, magari anche con le reti rivali dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Staremo a vedere quali saranno le scelte della donna in tal senso.

Di seguito anche il post Instagram di Carmelita che ha suscitato particolare attenzione da parte di diversi utenti che hanno letto un messaggio “in codice” neppure tanto nascosto: