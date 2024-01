Auguri dolcissimi di Ambra Angiolini per sua figlia Jolanda Renga. Sui social anche delle foto inedite con papà Francesco.

Buon compleanno a Jolanda Renga, figlia del noto cantante Francesco e di Ambra Angiolini. Oggi, 2 gennaio 2024, la ragazza festeggia gli anni, 20 per la precisione. Ed è in tal senso che non poteva mancare una dolcissima dedica da parte dei suoi genitori ed in particolare quella della mamma che ha racchiuso nei suoi auguri, anche delle foto inedite di famiglia…

Ambra Angiolini, la dedica a Jolanda per il compleanno

Ambra Angiolini

“Nessuno avrebbe mai investito su questi due…”, ha scritto la Angiolini condividendo una “carrelata” di foto di famiglia inedite con Francesco Renga e, ovviamente, la festeggiata.

“Jolanda si! Vent’anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci … Buon Compleanno Danda”, ha continuato.

La conduttrice si è quindi lasciata andare ad una serie di foto che vedono protagonista la ragazza: da quando era piccola ad oggi. In modo specifico, però, ad attirare l’attenzione dei fan e della stessa festeggiata è stata la primissima foto usata nella serie di scatti. Infatti, l’immagine in questione vede la famiglia unita, Ambra, Francesco e, appunto, la piccola Jolanda.

Una foto che ha generato la reazione della 20enne: “Che belli quei due nella prima foto! Menomale che sono la mia mamma e il mio papà”, ha scritto Jolanda. Frase che ha ricevuto subito la replica di mamma e papà: “lo vedi chi sei tu? Amore”, la risposta della Angiolini a cui ha fatto seguito il cuore rosso di papà Francesco.

Insomma, un quadretto di famiglia che, nonostante tutto, continua ad essere davvero dolce e bellissimo a conferma degli ottimi rapporti tra i due genitori anche dopo la fine della loro storia d’amore.

Di seguito anche il post Instagram della donna con tanto di risposta della diretta interessata che ha esaltato proprio i due genitori: