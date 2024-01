Problemi di igiene nella Casa del Grande Fratello? Una concorrente si è lamentata per alcune questioni relative alla sauna.

Non solo liti e discussioni per il gioco. Ora al Grande Fratello sarebbe scoppiato anche il caos igiene. Ebbene sì, perché una concorrente, Greta Rossetti, avrebbe lanciato l’allarme per quanto riguarda la sauna e le condizioni che non sarebbero ottimali. La ragazza si è lamentata in modo vistoso facendo scattare un nuovo caso.

Grande Fratello, Greta Rossetti e la sauna

Alfonso Signorini

Potrebbero esserci nuovi problemi al Grande Fratello. Non nuove discussioni ma un “sauna gate“. Ebbene sì perché nelle scorse ore, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Perla Vatiero sono entrati in sauna e hanno constatato qualche problematica legata allo scarso igiene.

In particolare è stata la Rossetti a far notare le condizioni dello strumento di relax: “No, io qui non ci metto la testa. Ma lo vedi in che condizioni è? È troppo sporca. Ho i capelli bagnati, non mi stendo su tutta questa sporcizia. Ci metto qualcosa sotto, tipo quell’asciugamano blu”. Soffermandosi poi sulla sporcizia: “Ma ti pare? Troppa sporcizia, troppi batteri. Finisce che mi prendo una malattia!”.

Le parole di Greta hanno avuto eco anche per voce di Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi: “Hai ragione, la sauna fa schifo. Veramente, ma che schifo”, ha sottolineato il ragazzo.

A quanto pare, quindi, nella Casa del GF potrebbe esserci un altro caso legato, questa volta, alla sauna e non a qualche comportamento dei concorrenti. Staremo a vedere se la produzione proverà a porre rimedio o darà i mezzi ai diretti interessati per intervenire.

Di seguito anche un post su X successivo al sollevamento del problema da parte della concorrente: