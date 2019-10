Amate da Meghan Markle, sono diventate le flat shoes da avere assolutamente nel proprio guardaroba: ecco le ballerine più belle da indossare!

A punta, arrotondate, aperte dietro e completamente chiuse: le ballerine sono le flat shoes da sfoggiare anche con le basse temperature, diventando quindi must have dell’autunno-inverno . Nonostante le scarpe basse siano sempre state un posto dietro al tacco, ormai sembrerebbero essere diventate le protagoniste assolute. Mettiamo anche da parte sneakers e stivali, e diamo il benvenuto alle ballerine più trendy del momento: dal motivo a coste ai piccoli dettagli che rendono le scarpe ancora più classy, scopriamo insieme quali sono i modelli must have che ci propongono i diversi stilisti e le case di moda!

Ballerine a punta must have: i modelli

Una moda che rende felice la Duchessa di Sussex, Meghan Markle, poiché da quando ha messo al mondo il suo piccolo Archie, non può fare a meno di indossare le sue flat shoes del cuore.

Il modello a punta sta conquistando sempre di più le fashion addicted, specialmente la moglie del principe Harry ( ormai è una vera influencer della moda). La ballerina di Dior in tessuto tecnico nero sembrerebbe essere la più desiderata della stagione: è particolare, poiché è a contrasto bianco e nero, ha un leggero tacco di 1 cm e un nastro ricamato che va ad abbracciare il piede. Prada, invece, ci propone le scarpe in pelle con un piccolo fiocchetto sulla punta in varie tonalità.

Ballerine a punta tonda: i modelli di tendenza

Per il modello a punta tonda, invece, possiamo optare per colori a tinta unita: Max Mara, ad esempio, ci propone una ballerina flat in velluto liscio con lacci sulla caviglia.

Meravigliose, invece, quelle di Moschino caratterizzate da un incantevole logo dorato con la scritta Love. Un’altra ballerina di tendenza è quella a coste, ed Everlane ce ne propone una sofisticata e… realizzata con materiali riciclati!

La moda see-thorugh sta trovando posto anche tra le tendenze dell’autunno inverno: le ballerine si indossano anche trasparenti con bordo e punta a contrasto.

Dal nude al rosso, le nuances differenti ce le offre Gianvito Rossi. Di tendenza anche il modello di Sergio Rossi: sono in camoscio con fibbia e fiocco o in alternativa con frange.

