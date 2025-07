Ballando con le Stelle, Carlucci sta costruendo un cast stellare: annunciato il secondo nome

Ballando con le Stelle torna con una nuova edizione durante la prossima stagione televisiva. Chi ci sarà nel cast?

Il famoso talent show ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Al momento ancora non si sa chi potrebbe far parte della prossima edizione del programma, ma le prime indiscrezioni hanno già anticipato qualche nome.

Milly Carlucci si sarebbe infatti messa già a lavoro, e avrebbe stilato una prima lista degli ipotetici concorrenti che potrebbero affrontare presto questa nuova avventura televisiva.

L’ipotetico cast di Ballando con le Stelle

Alla nuova edizione del talent Rai mancano in realtà ancora due mesi, ma la conduttrice sta già cercando i componenti del cast. Le indiscrezioni dicono che stavolta Milly Carlucci potrebbe aver messo l’occhio sul tennista Fabio Fognini, che ha tra l’altro confessato – durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera – di ritenere questa sfida televisiva molto avvincente per uno sportivo competitivo come lui. “Devo ancora parlare con Milly” – ha raccontato – “che mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo…“.

Fabio Canino – www.donnaglamour.it

Già da questa dichiarazione sono circolate in rete le prime voci su una possibile presenza del tennista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. A svelarne qualche dettaglio in più è stato anche Giuseppe Candela del portale Dagospia, su cui è stato appunto rivelato che la conduttrice Rai vorrebbe lo sportivo nel cast del suo programma. “Dopo l’addio al tennis, Milly Carlucci è in pressing…” – si legge online – “Al netto delle frasi di rito, il campione è a un passo dal sì definitivo per partecipare a Ballando con le Stelle…“.

Che possa essere lui il secondo concorrente ufficiale di questa edizione del programma, dopo Rosa Chemical? Si sta ormai parlando anche della presenza di quest’ultimo nel programma. Pare infatti che il cantante avrebbe già firmato il contratto per la sua partecipazione al talent. Continuano intanto le voci sugli altri nomi che potrebbero affrontare questa sfida televisiva. Tra i tanti si parla ad esempio di Barbara D’Urso, Martina Colombari, Chanel Totti. Pare inoltre che Francesca Pascale abbia deciso di rifiutare l’invito, perché vorrebbe continuare a fare l’opinionista nei talk politici. Non resta che attendere per scoprire quello che succederà.