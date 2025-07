Stefano De Martino, altro che Affari Tuoi: era destinato a condurre lo show più famoso della tv

Emerge un retroscena sul conduttore napoletano che nessuno si sarebbe mai immaginato, a quanto pare avrebbe dovuto fare tutt’altro

Stefano De Martino avrebbe dovuto condurre un altro programma, l’ex ballerino di Amici – a quanto pare – era destinato ad altro. Dopo un anno, da quando è iniziata l’esperienza dello show man ad Affari Tuoi, è emerso un retroscena che mai nessuno si sarebbe immaginato.

Ancor di più allo stato attuale che De Martino sembra essere il nuovo volto su cui la Rai vuole puntare. Eppure pare che il suo destino potesse essere un altro e il suo nome è stato associato a un altro programma famosissimo.

Stefano De Martino vicino a un altro canale tv

A raccontare l’ultimo retroscena che riguarda Stefano De martino è stato Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. L’ad dell’azienda del Biscione ha spiegato che l’anno scorso l’azienda era molto vicina a trovare un accordo con il bel conduttore napoletano, ma poi la trattativa sarebbe sfumata.

“L’anno scorso con Stefano De Martino eravamo in fase di trattativa per Striscia La Notizia (…)”, queste le parole di Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa. Parole che dimostrerebbero come l’ex ballerino di Amici sia un conduttore di grande successo e sono molti i canali televisivi che lo vorrebbero in squadra. Ma cosa è successo? Perché De Martino alla fine non è arrivato a Canale Cinque?

Berlusconi ha spiegato che dopo che Amadeus ha deciso di lasciare la Rai, si sarebbe aperto il posto per De Martino ad Affari Tuoi e così la trattativa che era in corso – ed era praticamente quasi chiusa – è stata interrotta. L’ad Mediaset ha anche spiegato che lui al posto di De Martino avrebbe fatto lo stesso, riferendosi al fatto di accertare l’offerta della Rai.

Ebbene De Martino era vicino a tornare non solo in Mediaset, rete televisiva che d’altronde l’ha reso famoso e gli ha offerto più di una possibilità, ma lo avrebbe fatto anche in uno dei programmi principali di Canale Cinque, diretto concorrente di Affari Tuoi. Va detto, però, che quest’anno Striscia la Notizia ha avuto ascolti pessimi, mentre il game show di Rai 1– sotto la guida di De Martino – ha superato anche il 30% di share.

Un risultato strepitoso che dimostrano come lo show man napoletano abbia fatto suo il programma e abbia conquistato subito il pubblico con la sua grande ironia. Nonostante abbia preso il posto di un “gigante della televisione” come Amadeus, il giovane conduttore ha già dimostrato quanto vale.