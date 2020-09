A causa dell’emergenza coronavirus, Ballando con le stelle 2020 è stato rinviato a settembre. Ecco i concorrenti, la giuria e i ballerini che prenderanno parte allo show.

Ormai è un appuntamento fisso dei sabato di Rai Uno di inizio primavera, ma nel 2020 si dovrà attendere un po’ di più per vederlo: parliamo di Ballando con le stelle che doveva andare in onda a partire dal 28 marzo 2020, ma che, per l’emergenza sanitaria Covid-19, è stato posticipato, andando ad arricchire il palinsesto autunnale Rai.

La padrona di casa, anche per questa quindicesima edizione, è sempre Milly Carlucci, che ha rivelato ai suoi follower di Twitter che per vedere lo show bisognerà attendere ancora qualche tempo (la conduttrice ha affermato anche nel corso di un’intervista a Tv sorrisi e canzoni che il programma prenderà il via a settembre 2020, nello specifico sabato 12 come comunicato nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali). Sono previste nove puntate, tutte ovviamente in prima serata. Ecco il cast e i concorrenti che prenderanno parte allo show.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2020

Chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione?

È certa la presenza dell’attrice Barbara Bouchet, che si esibirà con l’artista Holaf. C’è anche Daniele Scardina, il pugile che da qualche tempo è costantemente sulle prime pagine dei giornali di cronaca rosa, e non solo, per via della sua storia con di Diletta Leotta, terminata dopo un anno di fidanzamento, e anche per la sua positività al Covid registrata nel mese di agosto 2020. Sarà parte della trasmissione?

Fonte foto: https://www.instagram.com/danieletoretto/?hl=it

Poi sono stati annunciati i seguenti nomi: Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca e Rosalinda Celentano. Infine poi Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri, Elisa Isoardi, Tullio Solenghi, Alessandra Mussolini e Holaf, che risponde al nome del pittore Antonio Catalati.

I giurati di Ballando con le stelle 2020

Rispetto alla precedente edizione che, lo ricordiamo, è stata vinta dalla coppia formata da Lasse Matberg e da Sara Di Vaira, non ci sono novità per quanto riguarda la giuria. Ad assegnare i voti in studio alzando le consuete palette sono sempre Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto. Quest’ultimo è l’unico presente sin dalla primissima edizione di Ballando con le stelle.

Giuria Ballando con le stelle

Confermata la presenza anche di un altro volto storico della trasmissione di Rai Uno: Paolo Belli. Il cantante è infatti ancora una volta il co-conduttore del programma. Infine a commentare le performance dei ballerini ci saranno Alberto Matano e Roberta Bruzzone, che si alterneranno anche con i conduttori del Tg 1 Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Francesco Giorgino.

Ballando con le stelle 2020: i ballerini

Per quanto riguarda i ballerini presenti in questa quindicesima edizione di Ballando con la stelle, la notizia principale riguarda l’assenza di Samanta Togni, che è stata sostituita dalla svedese Tove Villfor.

Dopo aver partecipato a tutte le precedenti quattordici edizioni (a aver anche vinto nel 2016 in coppia con Iago Garcia) quest’anno non è tra gli insegnanti.

Invece il ballerino Samuel Peron, nel mese di agosto, è stato colto da positività al Covid-19. Così come per Scardina si è temuto che non potesse prendere parte allo show, o che lo stesso dovesse essere ancora posticipato.

Ballando con le stelle rinviato

Ecco il messaggio che la conduttrice ha postato sul suo account Twitter dove si annuncia il rinvio del programma:

Il nostro studio è quasi pronto, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio @GiuseppeConteIT abbiamo deciso di sospendere #ballandoconlestelle Vogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal @MinisteroSalute #iorestoacasa pic.twitter.com/HyEzcdRseA — Milly Carlucci (@milly_carlucci) March 12, 2020

Nell’estate del 2020 le notizie sulla positività di Danele Scardina e di Samuel Peron si è temuto un nuovo rinvio del programma, ma il 1° settembre Milly Carlucci ha annunciato che tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi. “Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: negativo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi: siamo tutti negativi” ha affermato.