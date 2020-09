Da un letto in mogano a una bibbia passando per un portasigarette: alcuni degli oggetti della Principessa Margaret messi all’asta.

Messi all’asta gli oggetti appartenuti alla principessa Margaret, sorella della Regina d’Inghilterra, venuta a mancare nel 2002. Dagli oggetti di antiquariato alle fotografie passando per mobili e monili: tutto quello appartenuto alla principessa e al suo consorte, Lord Snowdon, anche lui venuto a mancare nel 2017, sarà venduto. A fine mese, infatti, la casa d’asta Christie’s, tra le più famose a Londra, avrà il compito di battere e assegnare tutto quello che era appartenuto alla principessa.

Un’asta da 150 lotti

A decidere di vendere tutto alla casa d’asta, inoltre, è stata Lucy Lindsay-Hogg, figlia di Lord Snowdon che ebbe con la seconda moglie. Il nome dell’asta è Snowdon: A life in Art and Objects e comprende ben 150 lotti che verranno assegnati durante tutto il mese.

Sembra, inoltre, che la notizia non sia stata presa benissimo proprio dalla Regina Elisabetta, la quale avrebbe preferito che gli oggetti appartenuti alla sorella non fossero stati venduti. Si vocifera, infatti, che la casa reale non abbia mai dato l’ok alla figlia di Snowdon per compiere questa operazione.

Regina Elisabetta

Da un letto in mogano alla bibbia: ecco gli oggetti messi all’asta

C’è, ovviamente, chi si sta chiedendo quali sono questi oggetti messi in vendita, beh ve ne diciamo noi qualcuno. A finire alla casa d’asta sembra essere stato un letto in mogano, non molto grande, per cui è già arrivata un’offerta di 4 mila sterline. Ma non è tutto perché sul letto ci sarà anche un’etichetta che ne attesta l’originalità e che è stato usato proprio dalla principessa Margaret.

Messa all’asta, inoltre, anche una bibbia che i due coniugi hanno ricevuto come regalo di nozze. E ancora bicchieri, fermacarte in argento, opere d’arte e libri vari. Inoltre sembra che nella collezione sia stato inserito anche un portasigarette, sempre in argento, da cui la principessa non si separava mai.

In vendita, infine, anche alcuni regali che l’allora presidente degli Stati Uniti d’America, Eisenhower, aveva fatto agli sposi.