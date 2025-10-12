Balene – Amiche per sempre: anticipazioni sul grande finale del 12 ottobre

Le anticipazioni della puntata del 12 ottobre di Balene – Amiche per sempre annunciano una nuova e sconcertante scoperta.

Balene – Amiche per sempre sta per arrivare al finale di stagione. Le anticipazioni della quarta e ultima puntata, in onda domenica 12 ottobre su Rai1, prospettano un colpo di scena inaspettato, che molto probabilmente lascia aperto lo scenario per un secondo capitolo della serie tv.

Balene – Amiche per sempre: anticipazioni 12 ottobre

Domenica 12 ottobre 2025 va in onda su Rai1 l’ultima puntata di Balene – Amiche per sempre. Le anticipazioni prospettano un finale di stagione imperdibile: Evelina e Milla, interpretate rispettivamente da Veronica Pivetti e Carla Signoris, fanno una scoperta sconvolgente. Il primo episodio si apre con Milla che vorrebbe salvare il pastificio e, su suggerimento di Evelina, propone un nuovo formato di pasta, le Balenine.

I Cappiello, quindi, fanno un’esposizione in hotel per presentare il prodotto e, nel frattempo, Milla convince i suoi operai con una proposta inattesa. Intanto, Emanuele, convinto da Flaminia che ha lasciato il pastificio accettando un’offerta di lavoro, permette a Zina di fare il saggio di danza.

La puntata di Balene prosegue con Riccardo che non vuole rinunciare a Evelina e deve fare i conti con il ritorno di Congias, mentre Milla è combattuta tra Cesare e Walter. In tutto ciò, le due amiche, scoprono altre informazioni su Adriana e sembrano costrette a rassegnarsi.

Balene – Amiche per sempre 2 si farà?

La puntata del 12 ottobre di Balene prosegue con l’insuccesso del nuovo formato di pasta. Le Balenine sembravano interessare un compratore cinese, ma la trattativa non va in porto a causa di un errore. Intanto, Congias sembra così interessato a Evelina da volerla aiutare nell’esposizione delle sue opere, mentre Carlotta sembra decisa a riavvicinarsi a Riccardo.

Emanuele e Susanna sono sempre più vicini, tanto che lui la invita al saggio di Zina, e finalmente Flaminia inizia a essere gelosa. Milla e Walter sembrano essere tornati ad avere un bel rapporto, cosa che invece non accade tra Evelina e Riccardo. La puntata si conclude con Flaminia che si dichiara a Emanuele e le due amiche che fanno un’ultima sconvolgente scoperta su Adriana.

Il finale è aperto e, visti gli ottimi ascolti della prima stagione, è assai probabile l’arrivo il prossimo anno di un secondo capitolo. Al momento, però, non ci sono conferme né dalla Rai, né tantomeno dagli attori.