L’edizione 2021 di Bake Offe Italia comincia con un colpo di scena: la siciliana Rosanna lascia il talent per motivi familiari.

È iniziata ieri la nuova edizione di Bake Off Italia, il talent culinario di Real Time condotto da Benedetta Parodi. Subito un colpo di scena al tramonto della prima puntata, quando Ernst Knam stava per decretare l’eliminato della serata al termine delle tre prove effettuate nel corso del programma.

“Posso dire una cosa ai signori giudici? Purtroppo, a causa di una situazione urgente e inusitata, c’è un SOS a casa. La mia famiglia ha bisogno di me e io purtroppo devo lasciare, con grande dispiacere”. A parlare – spiazzando tutti – è Rossana Olindo, 58enne siciliana, la quale ha deciso di lasciare il tendone per questioni familiari.

L’ex dirigente scolastica era riuscita a “scamparla” in extremis, superando la prova salvezza (l’ultima a disposizione per i concorrenti che non avevano superato le due manche precedenti). Sul baratro, prima che Rosanna intervenisse per spiegare le sue ragioni, c’erano Federico, Giuseppe e Nancy, poi salvati dai giudici che hanno quindi deciso di non eliminare nessuno.