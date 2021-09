“Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi”, ha dichiarato la Carlucci a proposito di Albano.

Se vi dicessimo che Albano Carrisi – già, proprio lui – sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle? No, non si tratta di una semplice indiscrezione, ma di una notizia certa e confermata: il noto cantante sarà uno dei ballerini dello show che andrà in onda su Rai Uno dal prossimo 16 ottobre.

A riferirlo è Milly Carlucci, conduttrice del programma: “Sono molto contenta di avere Al Bano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle – ha affermato al settimanale DiPiù –. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide”.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Stando a quanto dichiarato dalla Carlucci, Albano avrà “la libertà di tradurre in danza la grande tradizione della canzone popolare, che lui rappresenta. Tra un tango e un valzer vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce. Sono contenta che abbia detto sì, non è da tutti avere l’umiltà di mettersi in gioco e di farsi giudicare dai nostri giurati”. E pazienza se Albano ha già partecipato all’Isola dei Famosi (una delle “regole” della Carlucci era di non avere tra i concorrenti ex protagonisti dei reality), vederlo nelle vesti di danzatore è senza dubbio un’occasione imperdibile.