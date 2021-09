Grande Fratello Vip, ufficializzata la partecipazione di Andrea Casalino: in molti si chiedono chi sia

Il Grande Fratello Vip ha appena ufficializzato sulla propria pagina di Instagram la partecipazione di un altro personaggio per l’edizione di quest’anno, che dovrebbe partire il 13 settembre in onda su Canale 5: si tratta di Andrea Casalino. Il nuovo concorrente è di Brindisi ed è un attore di 31 anni, che è stato conosciuto per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2010 e in varie fiction come La Leggenda, Rodolfo Valentino e Squadra Anti-Mafia 8.

Tuttavia sembra che i fans del reality condotto da Alfonso Signorini non abbiano apprezzato molto la scelta del GF poiché non si tratterebbe di un volto effettivamente molto conosciuto. Molti sono stati i commenti di stizza e ironici nei confronti di Andrea Casalino da parte della gente. Eccone alcuni: “Si dovrebbe chiamare… “grande Fratello senza vip”. ma chi so questi”; “Io non lo conosco, ma è il fratello di Rocco?”; “Questi diventeranno vip una volta usciti dalla porta rossa”; “Più che il Grande Fratello Vip mi sembra il Grande Fratello degli sconosciuti”.