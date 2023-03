Qual è il significato della canzone Baby Said dei Maneskin? L’ultimo singolo della band è a dir poco sensuale.

I Maneskin hanno lanciato un nuovo singolo destinato ad essere l’ennesimo successo. Si intitola Baby Said e racconta di un’attrazione irresistibile, che neanche le parole riescono a fermare. Vediamo il testo e il significato della canzone.

Baby Said dei Maneskin: il significato della canzone

L’ultimo singolo lanciato dai Maneskin si intitola Baby Said. Contenuta all’interno dell’album Rush!, la canzone parla di una forte attrazione nei confronti di una ragazza. Il sogno è quello di avere un contatto fisico, quindi si tratta di un brano particolarmente sensuale, forse un po’ osé, che di certo per la band sarà l’ennesimo successo.

“What’s your thoughts about religion?Are you close to your mother?

Tell me ’bout your dream vacation

And all of your ex lovers /

Cosa ne pensi della religione?

Sei vicino a tua madre?

Raccontami della tua vacanza da sogno

E tutti i tuoi ex amanti“.

Il primo approccio non può che essere verbale. Il ragazzo cerca di scoprire più cose possibile della donna che ha davanti, ma l’attrazione che nutre nei suoi confronti è già tangibile.

“Uh-uh, uh, uh, know you really want to

Baby said, “Let me taste your silhouette

You can talk between my legs /

Uh-uh, uh, uh, lo so che lo vuoi veramente

Il mio tesoro ha detto: ‘Lasciami assaggiare la tua silhouette.

Puoi parlare tra le mie gambe’“.

Mentre lui prova a cogliere informazioni, sente che la ragazza avverte la sua stessa passione. La scintilla esplode in un lampo e i due si amano “ululando alla luna“.

Ecco il video di Baby Said dei Maneskin:

Baby Said dei Maneskin: il testo della canzone

What’s your thoughts about religion?

Are you close to your mother?

Tell me ‘bout your dream vacation…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG