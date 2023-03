Qual è il significato di Origami all’alba di Clara Soccini? La canzone è diventata famosa grazie alla serie tv Mare Fuori.

Origami all’alba di Clara Soccini è diventata in pochissimo tempo un tormentone grazie alla serie tv Mare Fuori, dove viene cantata dalla stessa artista. Vediamo il testo e il significato della canzone, nonché il nome dell’altro attore della produzione napoletana che ha collaborato al pezzo.

Origami all’alba di Clara Soccini: il significato della canzone

Diventata famosa perché inserita all’interno della serie tv Mare Fuori, la canzone Origami all’alba è stata scritta da Clara Soccini, in arte Clara, e Matteo Paolillo. Entrambi hanno recitato nella fiction di Lux Vide, lei nel ruolo di Crazy J e lui in quello di Edoardo Conte. Il brano, prodotto da Lolloflow, sta scalando le classifiche ed è diventato un vero e proprio tormentone, non soltanto tra i fan di Mare Fuori. Il significato ruota attorno al dolore che si prova quando finisce una storia d’amore.

“Ho un nodo stretto in gola come fosse una cravatta

Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa

Non tornare ancora anche se son distrutta“.

La fine della relazione è stata voluta da entrambi i partner, ma non per questo si soffre di meno. Anche se “ogni inizio ha una fine, ogni film un finale“, nel cuore ci sono le “spine“.

“Quando te ne andrai sarai su un’altra via

Cammino dritta, avanti a te se non sarò più tua

Un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi“.

Origami all’alba, per stessa ammissione di Clara Soccini, è stata scritta partendo dal testo che, in Mare Fuori, appartiene a Cardiotrap. L’artista e attrice, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato: “Origami all’alba son due parole che mi son venute in mente mentre ero in studio con Matteo (Paolillo, ndr). Mi trasmettono un senso di nostalgia. Scrivere un nuovo testo con nuove strofe e ritornello in collaborazione per il mio personaggio è stato stupendo. È stato super interessante partire dal pezzo ‘Perdere per vincere’ che Matteo aveva già scritto per Cardiotrap”.

Ecco il video di Origami all’alba di Clara Soccini:

Origami all’alba: il testo della canzone

Forse morirò, forse ti mancherò

si come veleno e non so se tornerò

forse morirò, forse ti mancherò…

Continua per il testo integrale

