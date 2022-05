L’axolotl è un anfibio originario del Messico davvero particolare. Vediamo tutte le sue caratteristiche, nonché il prezzo d’acquisto.

Anfibio dalla metamorfosi davvero particolare, l’axolotl è originario del Messico, ma si è pian piano diffuso in tutto il mondo. Prima di acquistarlo, è bene conoscere alla perfezione l’habitat di cui ha bisogno per vivere e rimanere in salute. Diamo uno sguardo alle caratteristiche di questa specie e al prezzo di vendita.

Axolotl: un anfibio particolare

Appartenente alla famiglia Ambistomatidi, l’axolotl è un anfibio della sottoclasse degli Urodelomorfi, ordine Urodeli, ed è originario del Messico. L’habitat naturale di questa salamandra sono le grotte, oppure luoghi poco illuminati dove ci siano raccolte di acqua. Simile alla rana, l’axolotl ha una metamorfosi molto diversa. E’ proprio questo cambiamento che lo differenzia dall’altro anfibio.

La rana, durante il passaggio da girino ad ‘adulto’, mette dentelli in bocca, arti posteriori prima e anteriori poi, abbandona la respirazione branchiale per fare spazio a quella polmonare e perde la coda. L’axolotl, invece, vede comparire prima gli arti anteriori rispetto a quelli posteriori e mantiene sia la coda che le branchie. Questo anfibio, inoltre, vive un processo biologico, la neotenia, poco rappresentato in natura. In poche parole, resta allo stato morfologico larvale pur crescendo sia nel corpo che nel sesso.

Prima di vedere dove comprare un axolotl, è bene dare uno sguardo all’habitat di cui ha necessità. Questa salamandra ha bisogno di un acquario con piante acquatiche e fondo in ghiaietto. Quest’ultimo deve essere abbastanza spesso, in modo che non riesca ad ingerirlo. Importante anche la temperatura dell’acqua, che deve sempre essere tra i 18 e i 20°C. Per quel che riguarda l’alimentazione, sono ghiotti di piccoli lombrichi e vermi, lumachine senza guscio, larve di zanzara e insetti. Ogni tanto potete dargli anche pesci di piccole dimensioni oppure pezzettini di carne bianca cruda e magra.

Quanto costa un axolotl?

Per quel che riguarda l’acquisto dell’axolotl, è consigliato rivolgersi ad un allevamento professionale, che fornirà tutti i relativi documenti CITES. Generalmente, questa specie di salamandra messicana di tipo albino viene venduta ad un prezzo di circa 100 euro ad esemplare, mentre quelli di colorazione scura a 40 euro.

