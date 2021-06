Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi 2021, ha un bisogno urgente: trovare una fidanzata. Il suo ultimo post fa il pieno di like.

Uscito dall’Isola dei Famosi 2021 con la vittoria in mano, Awed non si è ancora abituato all’idea che, da oggi, tutto quello che chiede ottiene. Attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato un appello ironico, in cui cerca “disperatamente” una fidanzata: le fan hanno risposto in massa.

Awed cerca una fidanzata

L’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi è stata vinta da Awed. All’anagrafe Simone Paciello, è originario di Napoli ed è uno Youtuber molto apprezzato. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del web circa 10 anni fa e il successo che ha riscosso l’ha portato ad essere scelto come concorrente del reality honduregno. Tre mesi fa, quando ha messo piede in palapa per la prima volta, Awed non immaginava né di arrivare fino al termine del programma e né tantomeno di vincerlo. Dopo la sua elezione, non a caso, ha consigliato ai fan: “Credete sempre nei sogni“.

Ancora in viaggio verso l’Italia con alcuni dei suoi compagni d’avventura, Simone ha ripreso in mano il suo smartphone e ha aggiornato i suoi canali social. Con lui ci sono Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna Cirrincione e Ignazio Moser con la sua Cecilia Rodriguez. Awed, quindi, è l’unico single del simpatico gruppetto ed è proprio a didascalia di una foto della comitiva, che ha voluto lanciare un appello ai fan.

“Cercasi disperatamente fidanzata per simpatiche uscite di coppia“, ha scritto il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021.

Ecco la foto condivisa da Awed su Instagram:

La reazione dei fan all’appello di Awed

Nello scatto condiviso da Simone, lui appare al centro intento a bere una birra, mentre le due coppie che sono con lui si scambiano baci passionali. Ovviamente, il tono dello youtuber è ironico, ma le fan hanno comunque provato in massa a proporsi come “fidanzata“. Paciello non ha risposto a nessuno, com’è normale che sia, ma la condivisione ha fatto comunque impazzire i seguaci. In molti, considerando che in Honduras ha cercato di far breccia nel cuore di tutte le naufraghe, gli hanno chiesto notizie di Myrea Stabile, ma anche in questo caso, Awed ha preferito tacere. Potrebbe esserci del tenero tra loro? Sembra davvero improbabile.