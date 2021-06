Rosa Perrotta è incinta del secondo figlio. L’annuncio è polemico, ma riempie di gioia i fan che la seguono dai tempi di Uomini e Donne.

Nuovo bebè in arrivo in casa di Pietro Tartaglione: Rosa Perrotta è incinta del secondo figlio. Dopo la nascita del piccolo Domenico, gli ex volti di Uomini e Donne si preparano ad allargare ancora una volta la famiglia. L’annuncio arriva dall’ex tronista, ma il suo tono è decisamente polemico. Rosa Perrotta come successo con la prima gravidanza, anche in questo caso ha promesso loro di condividere i momenti più emozionanti di questi mesi. Nelle parole della dolce metà di Pietro Tartaglione, però, si coglie una certa polemica. Negli ultimi tempi, infatti, la cronaca rosa ha parlato spesso di una sua probabile seconda maternità e in molti l’hanno accusata di non volerne parlare.

Rosa Perrotta è incinta: l’annuncio polemico

“Prima rispondo alle polemiche: ‘È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei”’, ‘È incinta e lo nega’, ‘Nascondere la gravidanza, che tristezza’, ‘lo dirà nelle sedi opportune’, ‘Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola’, ecc”, ha scritto Rosa con riferimento alle offese che ha ricevuto in questo periodo. Poi, ha spiegato nel dettaglio il motivo per cui ha tenuto la gravidanza nascosta fino ad ora. Si legge:

“Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti e solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. Credetemi, non perché si voglia nascondere, come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale“.

Ecco il post che Rosa ha condiviso su Instagram:

Chiusa la polemica, arriva la lieta novella

Dopo questo sfogo pungente, Rosa è passata all’annuncio vero e proprio, quello che i follower che la seguono dai tempi di Uomini e Donne aspettavano con ansia. La Perrotta è incinta e il piccolo Domenico avrà un fratellino o una sorellina. Il sesso del bebè, infatti, non è stato ancora rivelato. Molto probabilmente, la dolce metà di Pietro ha superato il terzo mese di gravidanza, per cui il pargolo dovrebbe nascere il prossimo mese di novembre.

“Sono pronta per dirvi che ebbene sì, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà ‘il maggiore’ e la cosa mi fa troppo sorridere“, ha scritto la Perrotta per poi proseguire con un grande ringraziamento nei confronti dei fan, visti un po’ come una seconda famiglia.