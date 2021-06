Dopo l’intervento che le ha causato una paresi facciale Mara Venier si è sfogata in merito alle sue condizioni di salute.

A causa di un impianto dentistico Mara Venier ha finito per accusare una paresi facciale ed è stata costretta a sottoporsi ad un intervento d’urgenza per asportare l’impianto che le ha lesionato un nervo. La conduttrice ha promesso che intraprenderà azioni legali contro il dentista che l’ha operata e a seguire si è sfogata in merito alle sue condizioni di salute: “Come sto? Malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo. Sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”, ha confessato al Corriere.it, premettendo già che non sarà presente nella prossima puntata di Domenica In.

Mara Venier

Mara Venier: le condizioni di salute

A causa di un intervento dentistico andato male Mara Venier ha perso sensibilità a buona parte del viso e ha ammesso di avere difficoltà persino a proferire parole. La conduttrice ha rivelato al Corriere.it di avere l’umore a terra e ha dichiarato che non sarà a Domenica In almeno per quanto riguarda la prossima puntata dello show (quella di domenica 13). A seguito di questa terribile disavventura la conduttrice sente infatti il bisogno di prendersi cura di sé.

“Avevo attacchi di panico perché temevo di non riuscire a parlare. Ero in camerino in lacrime con il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che mi dava coraggio. (…). Domenica prossima proprio non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. (…). Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”, ha confessato la conduttrice.

La denuncia contro il dentista

Mara Venier ha dichiarato pubblicamente di aver sporto denuncia contro il dentista che le avrebbe causato questo danno. In seguito all’intervento per l’impianto la conduttrice è stata costretta a sottoporsi ad un altro intervento in ospedale (su consiglio di un chirurgo maxillo facciale che ha compreso da subito la gravità del suo caso). “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri”, ha tuonato la conduttrice tramite social.