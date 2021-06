Kanye West e Irina Shayk sono stati avvistati in Provenza in occasione del compleanno del rapper, fresco di divorzio da Kim Kardashian.

La nuova coppia dell’estate – secondo Tmz – è quella formata da Kanye West e Irina Shayk: il rapper e la supermodella russa sono stati paparazzati in Provenza in occasione del compleanno di West, che ha da poco divorziato da Kim Kardashian. Con loro sarebbero stati presenti alcuni amici, ma Tmz assicura: “Stanno insieme in senso romantico al 100%”. Per il momento i due diretti interessati non hanno confermato la notizia e sui social i fan sono impazienti di saperne di più. Le prime foto dell’avvistamento – in cui sono ritratti insieme sorridenti – sono state diffuse dal Daily Mail.

Kanye West e Irina Shayk insieme in Francia

Entrambi reduci da una separazione, Kanye West e Irina Shayk potrebbero essere la nuova coppia dell’estate 2021: i due sono stati sorpresi insieme mentre passeggiavano in Provenza. Secondo Tmz i due si sarebbero recati lì insieme ad alcuni amici in occasione del compleanno di Kanye West (che l’8 giugno ha compiuto 44 anni).

Intanto – sempre secondo Tmz – l’ex moglie del rapper, Kim Kardashian, gli avrebbe fatto gli auguri di compleanno tramite social, segno che tra i due – almeno formalmente – i rapporti non sarebbero tesi. L’ex coppia ha avuto insieme ben 4 figli e la loro è stata senza dubbio una delle unioni più chiacchierate dello show business (fino all’annuncio di separazione, avvenuto nel 2021 dopo ben 7 anni di matrimonio).

La separazione di Irina da Bradley Cooper

Mamma della piccola Lea De Seine, Irina Shayk è stata legata all’attore Bradley Cooper dal 2015 al 2019. La coppia si è separata senza diffondere comunicati ufficiali e continuando a preservare la propria privacy. A Vogue la modella ha svelato: “Penso che siamo stati molto fortunati a sperimentare quello che c’è stato tra noi. La vita senza Bradley è un nuovo terreno”.