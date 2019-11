I benefici dell’amore sono davvero enormi e da oggi ricoprono anche la sfera della tolleranza al dolore: avere un partner aiuta in caso di sofferenza

Vivere una sana e costante relazione sappiamo quanto sia vitale per ogni individuo. Fonte di aiuto e affetto reciproco si tratta anche di un caposaldo per fronteggiare con più serenità le difficoltà che la vita ha in serbo per noi. Affrontare tutto in due è meglio che da soli, vero? Ebbene da oggi la scienza dimostra quanto avere un compagno o una compagna faccia davvero bene ad entrambi i sessi. Aumenta notevolmente la soglia del dolore riuscendo a garantire un maggiore benessere anche in casi di sofferenza o perdita grave. Ecco come avere un partner aiuta la nostra salute!

Avere un partner ci rende più forti, lo dice la scienza!

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Scandinavian Journal of Pain conferma tutti i nostri sospetti. Infatti che l’amore faccia bene alla salute è ormai cosa appurata sia per quanto riguarda il miglioramento dell’umore che il benessere generale corporeo e mentale. Condividere questa esistenza al fianco della persona giusta sempre pronta ad aiutarci è davvero fondamentale per raggiungere la felicità. Ma cosa succede in caso di dolore?

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/persone-uomo-donna-coppia-amore-2591187/

La ricerca è stata condotta dall’Università delle Isole Baleari e dall’Umit, l’Università di scienze della salute di Hall in Tirol in Austria. Sono state prese in esame ben 48 coppie analizzando la loro sensibilità al dolore sotto pressione. L’esperimento è stato fatto sia in presenza del partner che in sua assenza. Il risultato è stato a dir poco sorprendente! Anche senza nessun contatto verbale o fisico nel momento in cui si sperimenta la sofferenza, la sola presenza del compagno/a aiuta a dare forza.

In poche parole è stata riscontrata dagli studiosi una diminuzione nel percepire il dolore con al fianco la dolce metà. Perciò non avere un partner non solo fa sentire soli e più depressi ma è direttamente proporzionale alla possibilità di soffrire di più! Dunque, basta procrastinare nell’idea che da soli si sta meglio, iniziamo a socializzare con gli altri… solo così troveremo l’uomo giusto per noi!

Fonte foto di copertina: https://pixabay.com/it/photos/uomini-donne-abbigliamento-coppia-2425121/. Fonte foto interna: https://pixabay.com/it/photos/persone-uomo-donna-coppia-amore-2591187/.