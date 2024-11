L’auto di Michelle Hunziker? Un preziosissimo regalo dell’ex Trussardi

Michelle Hunziker guida un’auto modello “Barbie”, un preziosissimo regalo di compleanno dell’ex marito Tomaso Trussardi.

Conduttrice molto amata, Michelle Hunziker è parecchio seguita anche sui social. E’ proprio nel mondo virtuale che ha presentato la sua auto. Non si tratta di una macchina qualsiasi, ma di un modello assai particolare, che le ha regalato l’ex marito Tomaso Trussardi per il suo 40esimo compleanno.

Che auto ha Michelle Hunziker? Un modello “Barbie”

Nel 2017, in occasione del suo quarantesimo compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un regalo preziosissimo: un’auto in stile “Barbie”. A farle questo dono quello che all’epoca era suo marito, ossia Tomaso Trussardi. Oggi, anche se non sono più una coppia, la vettura è rimasta nel garage della conduttrice svizzera, che la utilizza per i suoi spostamenti a Milano.

Non si tratta di una macchina qualsiasi, ma di una Porsche 911 Turbo S. Tralasciando la casa di produzione e il modello, il primo dettaglio che salta all’occhio è il colore: rosa shocking, una variazione particolarmente intensa di magenta. Pertanto, se vi dovesse capitare di girare per le vie del capoluogo lombardo e avvistare una vettura di questo colore non potete avere alcun dubbio: si tratta di Michelle.

Quanto costa la macchina di Michelle?

L’auto di Michelle Hunziker, lunga 454 centimetri e larga 190 cm, vanta un motore V6 da 3750 di cilindrata, che eroga fino a 650 cavalli. Queste caratteristiche consentono di passare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, per una velocità massima di 330 km/h. Ovviamente, si tratta di una macchina che in pochi possono permettersi di acquistare. Il prezzo base per una Porsche 911 Turbo S è di 254.885 euro, ma Tomaso Trussardi ha voluto alcune personalizzazioni, colore in primis, per cui deve aver sborsato più di 300mila euro.