“Posti vuoti”: il significato del nuovo singolo dei Coma_Cose

I Coma_Cose hanno pubblicato “Posti vuoti”, un brano che esplora la difficoltà di affrontare la solitudine: scopriamo il significato del testo.

Dopo l’inarrestabile successo ottenuto quest’estate con “Malavita”, i Coma_Cose sono tornati con una brano dalle sonorità e dal testo decisamente più malinconici.

Pubblicato a pochi giorni di distanza dal loro matrimonio, “Posti vuoti“ è un brano che si addentra nelle profondità dell’anima per esplorare temi come la solitudine e l’assenza. Scopriamo qual è il significato della canzone!

“Posti vuoti” dei Coma_Cose: il significato

“Posti vuoti” racconta della ricerca incessante di qualcosa o qualcuno che non c’è più, portando l’ascoltatore in un viaggio attraverso immagini poetiche e intensamente malinconiche. Il ritmo e i versi del singolo trasportano in una dimensione dove il dolore per l’assenza diventa quasi palpabile, accentuato dalla ripetitività del ritornello che evoca un senso di vuoto e di smarrimento.

La canzone parla della difficoltà di affrontare la perdita e l’assenza, specialmente dopo la fine di un legame intenso. Il protagonista del brano si trova a doversi confrontare con la propria solitudine mentre continua a cercare conforto in luoghi in cui ormai la persona amata non c’è più (“ti vengo a cercare nei posti vuoti”).

Nel brano i Coma_Cose evocano con le parole spazi dell’anima in cui prima c’era vita e allegria ma che ora, dopo la perdita, sono vuoti e silenziosi. Sono irriconoscibili, tanto che chi ci va non riesce a più ad orientarsi e si trova senza una direzione da seguire (“mi perdo nei posti vuoti“).

Il testo della canzone

Posti vuoti

Come un fiore di loto che galleggia nel fuoco

Fuori c’è maremoto, ti scrivo da remoto

Dove siamo finiti se non siamo appassiti?

E non passi da qui, ti troverò

