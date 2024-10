L’auto di Gerry Scotti: il conduttore guida un gioiellino che vale una fortuna

Sapete che auto possiede Gerry Scotti? Il conduttore guida un vero e proprio gioiellino, desiderato da tutti ma posseduto da pochi.

Gerry Scotti non ha mai nascosto di essere un grande appassionato di motori. Da buon intenditore, però, non ha scelto di guidare un Suv dotato di ogni comfort, ma un vero e proprio gioiellino. Ecco che auto possiede e quanto vale.

Che auto possiede Gerry Scotti? Un vero gioiellino

Sono lontani i tempi in cui Gerry Scotti muoveva i primi passi nel mondo del lavoro nei panni di speaker radiofonico. Da quel momento sono passati tanti anni, nel corso dei quali è riuscito a costruirsi una carriera solida. Conduttore, attore, deejay, scrittore e chi più ne ha ne metta: qualunque cosa decida di fare, i fan non lo abbandonano mai. Sempre cordiale e alla mano, lo Zio più amato del piccolo schermo ha deciso di parcheggiare nel suo garage un’auto che vale più di 100mila euro.

Durante alcune interviste, Gerry non ha mai nascosto la sua passione per i motori, due ruote comprese. Il suo grande amore, però, è uno: la Porsche 911 Carrera. Nata nel 1963, la vettura si è evoluta con il passare degli anni, ma il suo stile rimane inconfondibile. Un vero e proprio gioiellino, che in tanti sognano ma in pochi si possono permettere di acquistare.

Quanto costa l’auto di Gerry Scotti?

Nel corso di alcune interviste, Gerry Scotti ha confessato che ama talmente tanto la Porsche Carrera 911 che, dal 1987, ne compra un modello nuovo ogni tre anni. Non sappiamo a quando risalga il suo ultimo acquisto, ma per comprare una macchina di questo tipo bisogna sborsare circa 120mila euro.

Una cifra non indifferente, che non si discosta troppo dal costo della primissima serie: 23.900 marchi. Il costo dell’epoca può tranquillamente essere paragonato a quello di oggi, ma, nonostante tutto, resta un modello intramontabile.