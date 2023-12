Momento di solitudine senza il compagno per Aurora Ramazzotti che si è divertita a raccontare cosa fa senza di lui in casa.

Ha appena festeggiato il compleanno con tanto di festa e di auguri speciali da parte di papà Eros e mamma Michelle. Stiamo parlando, ovviamente, di Aurora Ramazzotti che è tornata sui social per raccontare cosa stia facendo in casa quando, come in questo caso, si trova da sola senza il compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, cosa fa senza Goffredo in casa

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Dopo aver festeggiato i 27 anni, la Ramazzotti è tornata, come detto, sui social per parlare un po’ con i fan e magari far passare un po’ di tempo dato che adesso si trova da sola col suo piccolo Cesare. Infatti, il compagno Goffredo è partito e l’ha lasciata col bambino in casa.

Da qui, la simpaticissima Auri ha mostrato la casa, col salotto pieno di giochi per bambini e poi ha svelato: “Goffredo è partito e questo vuol dire una cosa soltanto… posso accendere gli incensi“, ha detto.

“Ora, non lo so se anche a casa vostra c’è questa lotta continua per l’accensione di vari dispositivi o profumatori dell’ambiente casalingo ma a casa mia, quando metto le gocce nel profumatore, dopo dieci minuti lo trovo spento, così anche le candele… figuriamoci con l’incenso che è molto fastidioso per il mio fidanzato”, ha aggiunto poi la figlia di Eros e Michelle Hunziker.

La giovane showgirl ha poi pubblicato anche una serie di foto relative agli ultimi giorni con tanto di foto della sua festa di compleanno e una simpatica didascalia riferita alla sua età: “27 anni e sentirne 72”. Sotto al contenuto tantissimi commenti dei fan che hanno aggiunto auguri ma anche simpatiche frasi dolci per mamma Auri e la sua bellezza.

Di seguito anche un post Instagram recente della showgirl con alcuni scatti del compleanno e non solo: