Aurora Ramazzotti compie 27 anni, e sua madre Michelle Hunziker ha voluto farle una commovente dedica via social.

Aurora Ramazzotti sta festeggiando in queste ore il suo primo compleanno da mamma e sua madre, Michelle Hunziker, ha voluto dedicarle un commovente post via social. Madre e figlia hanno appena 19 anni di differenza d’età e, per questo, la showgirl svizzera ha sempre affermato di considerare Aurora come un‘amica e non solo come una figlia. “Il tuo primo compleanno da mamma. TI AMO”, ha scritto la showgirl postando alcune tenere foto dei momenti più importanti da lei vissuti insieme alla figlia.

Michelle Hunziker: la dedica alla figlia

Michelle Hunziker ha un rapporto davvero speciale con sua figlia Aurora e, nelle ultime ore, ha postato alcune tenere immagini del legame avuto con sua figlia dalla prima infanzia ad oggi. Appena qualche mese fa, Aurora l’ha resa nonna del suo primo nipote, Cesare, e le due non potrebbero essere più felici ed unite.

“Noi abbiamo conosciuto il mondo tenendoci per mano perché io ero piccola e non sapevo nulla”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo, in merito al suo rapporto con la figlia maggiore.

Oggi Michelle Hunziker è impegnata sentimentalmente con l’osteopata Alessandro Carollo e, insieme a lei, sono rimaste a vivere le due figlie Sole e Celeste (avute insieme all’ex marito, Tomaso Trussardi). In tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e in merito alla sua storia con il nuovo fidanzato.