Jaime del Burgo, ex cognato della Regina di Spagna Letizia Ortiz, ha confessato che avrebbero avuto una relazione segreta.

In un libro di Jaime Peñafiel intitolato “Letizia ed io”, Jaime del Burgo ha rivelato di aver vissuto una lunga e importante storia d’amore segreta con la Regina di Spagna, Letizia Ortiz.

L’ex cognato della Regina è stato sposato con sua sorella, Telma Ortiz, ma il matrimonio è durato appena due anni. Le confessioni di Jaime del Burgo sono destinate a far tremare la Corona di Spagna e in tanti si chiedono come avrà preso la questione il Re Filippo VI.

Letizia Ortiz

Letizia Ortiz: la confessione scandalo dell’ex cognato

Una vera e propria bufera si è abbattuta contro la Regina Letizia Ortiz, protagonista di alcune confessioni intime fatte dall’ex cognato Jaime del Burgo in un libro intitolato Letizia ed Io. L’uomo ha svelato che lui e la sovrana di Spagna sarebbero stati legati anche mentre lei era già impegnata con l’allora principe Filippo e che, solamente nel 2011, lei avrebbe deciso di mettere definitivamente fine alla loro storia d’amore segreta.

Jaime del Burgo ha anche affermato di essere in possesso di numerose prove relative alla relazione avuta con la sovrana, e che non avrebbe paura di diffonderle pubblicamente. Nel 2012 i due sono diventati “cognati”, ma il matrimonio tra Jaime del Burgo e Telma Ortiz è durato appena due anni. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan della famiglia reale, sono curiosi di saperne di più.