Dopo la sua intervista esplosiva, Belen ha reagito alla replica che il suo ex marito, Stefano De Martino, ha fatto a Che Tempo Che Fa.

Stando ai rumor in circolazione, Belen Rodriguez si sarebbe fatta una sonora risata difronte alla replica di Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa e oggi, accanto al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, non soffrirebbe più per la fine della loro storia.

Fonti vicine alla showgirl avrebbero anche smentito (stando a quanto riporta Biccy) le voci in circolazione in merito alle presunte liason avute dal ballerino con alcune donne famose (le sue presunte 12 amanti sarebbero state tutte non-vip). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la reazione alla replica di De Martino

A Che Tempo Che Fa Stefano De Martino ha risposto all’intervista esplosiva rilasciata dalla sua ex moglie a Domenica In affermando che in ogni separazione “esisterebbero due verità” e che lui non sarebbe intenzionato a parlarne pubblicamente.

Il conduttore tv ha anche sottolineato di volere ancora bene alla madre di suo figlio Santiago che, invece, dal canto suo, nel salotto tv di Mara Venier ha parlato apertamente dei tradimenti da lei subiti (sembra addirittura con 12 donne).

Nei giorni scorsi si è vociferato che tra queste vi sarebbero state anche Antonella Fiordelisi e Alessia Marcuzzi, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme e, secondo indiscrezioni, non è vero che tra le conquiste del ballerino vi sarebbero state anche delle donne famose. Sarà vero? I fan sono impazienti di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.