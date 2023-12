I Jalisse hanno commentato con un messaggio ironico via social la notizia della loro 27esima esclusione dal Festival di Sanremo.

Attraverso un post ironico via social, i Jalisse hanno commentato la loro nuova esclusione (la 27esima, per la precisione) dal Festival di Sanremo di Amadeus. Altri famosi artisti (come Al Bano e Arisa) sarebbero stati esclusi come loro dalla kermesse, a cui questa volta – in via del tutto eccezionale – parteciperanno ben 30 artisti e non più 26. “27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti”, hanno scritto i Jalisse mostrandosi felici e sorridenti attraverso i social.

Jalisse: il messaggio dopo l’esclusione a Sanremo

Un anno fa, quando erano stati esclusi dal Festival di Sanremo, i Jalisse avevano commentato la questione via social scrivendo: “Non ci fermiamo!”. Nonostante i no ricevuti in passato (e che sarebbero stati ben 27), i Jalisse hanno deciso di non arrendersi e anche quest’anno si sono candidati alla kermesse senza però ottenere un riscontro positivo. I due ci proveranno anche il prossimo anno?

Sui social, intanto, in moltissimi hanno fatto i complimenti a Fabio Ricci e Alessandra Drusian (i due componenti del gruppo, che sono anche marito e moglie) per lo spirito con cui hanno deciso di affrontare la questione, e si chiedono se il prossimo anno i due proveranno a fare una nuova proposta musicale per prendere parte alla kermesse.