Alex Schwazer ha stupito tutti al Grande Fratello decidendo di lasciare lo show dopo aver ricevuto la visita da parte di moglie e figli.

Alex Schwazer non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione quando ha visto sua moglie e i suoi figli al Grande Fratello e, per questo, ha deciso di ritirarsi dallo show.

“Non so cosa dire. È dura. Immaginare che domani partono da soli in treno, non è un pensiero bello”, ha dichiarato lo sportivo, e ancora: “Mi viene voglia di andare via con loro, voglio andare via con loro”. Infine, quando ha comunicato il suo addio allo show, ha detto: “Avevo già annunciato ai miei che sarei andato con la mia famiglia a casa… Ho dato quello che volevo dare”.

Alex Schwazer: l’addio al Grande Fratello

Tra la commozione generale, Alex Schwazer ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello, e ha ricevuto i complimenti da parte del pubblico presente allo show e dal conduttore, Alfonso Signorini, che gli ha detto: “Sei stato un grande concorrente”. L’incontro con la famiglia è stato incisivo nella decisione presa dall’atleta, a cui sua moglie ha detto:

“Ci manchi tanto e vogliamo dirti che siamo tanto fieri di te. Qualsiasi decisione tu prenderai, noi siamo al tuo fianco e come vedi ci siamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per te. C’è anche la camicia per te. La indosserai quando ti manchiamo e magari ti sentirai vicino a noi”. In tanti facevano il tifo per Schwazer, e sono rimasti stupiti dalla decisione da lui presa in diretta tv. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan del programma, sono impazienti di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione.