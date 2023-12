Roberta Morise è in dolce attesa? Il gossip è diventato sempre più insistente sui social ma, al momento, resta senza conferme.

Stando a quanto riporta Dagospia, la conduttrice di Linea Verde Discovery, Roberta Morise, sarebbe in dolce attesa. Il padre del bebè in arrivo sarebbe il suo nuovo compagno, lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini. Sarà vero? Al momento i due non hanno confermato né smentito il rumor sul loro conto.

Roberta Morise incinta: l’indiscrezione

Roberta Morise ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma, di recente, avrebbe dato inizio a una liaison con lo chef Enrico Bartolini e adesso, secondo Dagospia, sarebbe in attesa del suo primo figlio. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.

Lo chef, in una recente intervista con il Corriere della Sera, ha confessato: “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”. Roberta Morise aveva invece confessato a La Volta Buona: “L’ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sono in attesa di saperne di più e si chiedono se Roberta Morise romperà il silenzio in merito al gossip sul suo conto. Al momento la conduttrice non ha proferito alcuna parola sull’argomento.