Arriva il commento di Simona Ventura alle recenti uscite di Ilary Blasi sulla sua storia (e sui tradimenti) con Francesco Totti.

Il docufilm ‘Unica’, poi l’intervista a Verissimo. Ilary Blasi ha messo “in piazza” tutte le cose che, a quanto pare, non andavano più bene nel suo rapporto, ormai finito, con Francesco Totti. Un comportamento che ha generato non pochi commenti. Uno di questi, severo, è arrivato da parte di Simona Ventura ai microfoni di Repubblica.

Simona Ventura, la frecciata a Ilary Blasi

Nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica, Super Simo ha raccontato prima di tutto qualcosa della sua vita privata confermando che nel 2024 arriveranno le nozze con Giovanni Terzi, suo attuale compagno. Proprio sulla relazione, la conduttrice ha detto: “Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride ndr). Giovanni idem”.

Sul loro legame: “La nostra famiglia? Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene. La nostra famiglia è la nostra forza”.

Come detto, però, non è mancato anche un commento sulle recenti vicende legate alle esternazioni di Ilary Blasi sulla storia con Francesco Totti. In tal senso la Ventura ha detto in modo molto netto: “Apprezzo Ilary, ma non avrei mai potuto mai fare come lei in ‘Unica’, per me è importante tutelare i figli”.

Insomma, alla presentatrice non è proprio piaciuto il modo con cui la Blasi ha scelto di “vendicarsi” o per lo meno raccontare la sua verità sui motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, padre dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

