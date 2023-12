L’ex Miss Italia Manila Nazzaro è tornata a parlare delle sue esperienza di cuore sottolineando situazioni forti vissute.

Due storie molto difficili e diverse ma anche situazioni simili a livello di sofferenza. Manila Nazzaro si racconta a ‘Storie Italiane’ e parla anche di “grande patriarcato” vissuto sulla sua pelle. L’ex Miss Italia, ora felicememente fidanzata con Stefano Oradei, ha evidentemente fatto riferimento alle note vicende amorose con Francesco Cozza prima – padre dei suoi figli – e con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro: “Vissuto addosso patriarcato”

“Io ho passato due separazioni molto forti, la prima col padre dei miei figli ancora di più perché c’erano strascichi famigliari più pesanti”, ha spiegato subito l’ex Miss Italia. “I bimbi devono essere tutelati da entrambe le parti e quando noi donne ci sentiamo carico di queste responsabilità diventa difficile”, ha aggiunto la Nazzaro.

Facendo poi riferimento all’ultima storia vissuta con Amoruso, l’ex Miss ha spiegato: “Ho dovuto difendermi di attacchi anche molto pesanti. Una donna che lascia e poi si innamora non viene perdonata. Viviamo in una società in cui a noi donne viene perdonato molto meno”.

In effetti la bella Manila, anche sui social, ha ricevuto non poche critiche da parte degli haters. Una cosa che l’ha fatta soffrire anche per altre ragioni.

“Ho sofferto leggendo degli insulti solo perché ho deciso di interrompere una relazione sbagliata. Ho vissuto una situazione di grande patriarcato addosso. Lo dico senza alcun timore perché alla donna viene perdonato molto meno e si sente ancora più fragile. In questo c’è ancora tantissimo retaggio culturale”.

E ancora: “Le donne che fanno una vita normale fuori dai riflettori mi hanno detto di aver vissuto le stesse cose. Mi hanno confessato la paura di cambiare la situazione per paura di pregiudizi e insulti”.

