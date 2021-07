Dopo le nozze in gran segreto nel 2015, oggi Kutcher e Kunis formano una delle coppie più invidiabili di Hollywood. A quanto pare condividono tutto, gioie e dolori, e anche un’insolita routine igienica…

I “Kutchers” sono una delle coppie più affiatate dello star system hollywoodiano. Ashton Kutcher e Mila Kunis si sono sposati in gran segreto nel 2015, scegliendo una location inusuale: un ranch in California. A quanto pare le insolite abitudini dei due non smettono di stupire i fans: in un recente podcast i Kutchers hanno rivelato con estremo candore che “si lavano solo se strettamente necessario”, e lo stesso fanno coi figli!

I due hanno due bambini piccoli di 4 e 6 anni, Wyatt e Dimitri. “Se gli vedi dello sporco addosso lavali – ha detto Ashton Kutcher – altrimenti non serve”. Kutcher ha ammesso di non farsi la doccia neppure dopo la palestra, ma di gettarsi sul volto dell’acqua per togliere il sudore.

La Kunis ha rincarato la dose, aggiungendo che si lava il viso due volte al giorno, nulla di più. L’abitudine è dovuta a delle privazioni vissute nell’infanzia:”Non avevo acqua calda da piccola – ha detto l’attrice di origine ucraina – quindi non mi facevo la doccia spesso.” Atteggiamento che la Kunis ha mantenuto pure nell’età adulta, nonostante le sue condizioni di vita fossero parecchio migliorate: “Anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”. A quanto pare papà Ashton approva e condivide senza battere ciglio questa insolita “pratica educativa” familiare.

Le dichiarazioni dei due sono state accolte con meme e vignette realizzate dai fans che in breve tempo sono divenute virali su tutti i social network.

Hollywood negli ultimi tempi continua a lanciare mode strane e decisamente sopra le righe. Ora, capiamo il veganesimo, i capricci e le stravaganze alimentari; ma l’igiene viene prima di tutto, no?