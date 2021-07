Gianluca Vacchi ha studiato un nuovo ballo per Roberto Mancini: il mister si è prestato alla coreografia e il video è virale.

Per ringraziarlo della vittoria dell’Italia agli Europei 2020, Gianluca Vacchi ha studiato una coreografia ad hoc per Roberto Mancini. Il mister ha accettato di ballare con lui e il tutto è stato, ovviamente, condiviso sui social. Il video, neanche a dirlo, è diventato virale e ha definitivamente eletto l’allenatore come uomo dell’anno.

Gianluca Vacchi e Roberto Mancini: il ballo ufficiale della vittoria

Il trionfo dell’Italia agli Europei 2020 ha fatto sognare milioni di italiani sparsi in tutto il mondo. Tra questi c’è anche Gianluca Vacchi, che ha studiato un balletto ad hoc per Roberto Mancini. L’ha chiamato il “ballo ufficiale della vittoria” e ha chiesto al mister di ballare con lui. Strano ma vero, l’allenatore della Nazionale ha accettato l’ingaggio e ha anche acconsentito alla condivisione del video. Nel filmato in questione, Gianluca e Roberto sono a bordo della classica macchinina che si utilizza per spostarsi sui campi. Ad un certo punto si fermano e muovono le braccia a suon di musica. A didascalia, Vacchi ha scritto:

“Il grande Mancio (soprannome di Roberto Mancini, ndr) è venuto a trovarmi oggi all’Eremita e non potevamo non fare il ballo ufficiale della vittoria. Grazie Mancio e grazie Azzurri, ci avete fatto vivere un sogno“.

Il video del ballo ha lasciato i fan senza parole, non per la performance di Gianluca, quanto per quella di Roberto che solitamente è restio a gag di questo tipo.

Ecco il filmato condiviso da Vacchi su Instagram:

Il ballo della vittoria piace ad amici e fan

Il “ballo della vittoria” ha entusiasmato i fan ed è stato condiviso ovunque. Non a caso, è diventato virale in un lampo. Il video è breve, ma divertente. Tra i tanti commenti arrivati alla condivisione di Vacchi, il primo è quello della compagna Sharon Fonseca. che si limita a qualche emoticon di applausi e fiamme. Ovviamente, c’è anche qualcuno che non ha apprezzato il fatto che Mancini si sia fatto coinvolgere in uno sketch di questo tipo, ma quelli che l’hanno amato sono di gran lunga più numerosi.