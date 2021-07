Alba Parietti pubblica un duro sfogo su Instagram per difendere il figlio che dopo aver preso le distanze da Zorzi, ha avuto numerosi attacchi sui social

Tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini l’amicizia è finita tanto che, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, non segue più su Instagram Oppini. La bufera tra i due si è trasformata in attacchi nei confronti di Francesco e Alba Parietti corre in soccorso del figlio difendendolo con un lungo post.

Le accuse di Alba Parietti a Tommaso Zorzi per difendere il figlio dopo gli attacchi sul web

Una foto e un lunghissimo testo, così Alba Parietti difende il figlio accusando (sembrerebbe) Tommaso Zorzi di aver usato confidenze di Oppini per ferirlo e screditarlo. Durissime le dichiarazioni dell’attrice che non lasciano margini ad una riconciliazione tra i due ex gieffini:

“Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze , le sue cadute , le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te , la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai , se lo farai solo più solo e più triste.”

Ma la Parietti, ne ha anche per gli haters che nelle ultime ore hanno attaccato il figlio e dichiara:” Io ci metto la faccia e il cuore. Subire passivamente cattiveria , maleducazione e insulti di migliaia di di persone che non sanno nulla e soprattutto aizzati per l’ennesima volta senza volersi ne potersi difendere ( semplicemente perché significherebbe scendere a livelli che la mia etica , educazione , intelligenza , umanità vietano ) , mi sembra un prezzo inaccettabile per un parere di chi ha subito per mesi , atteggi insopportabili, senza mai ribattere“