Ashley Graham non ha mai avuto remore a mettere in mostra le sue curve bollenti, e stavolta ha provocato i fan dei social completamente senza veli.

Ashley Graham ha sempre mostrato con orgoglio le sue curve prorompenti diventando una vera e propria icona della body positivity e raggiungendo di fatto la fama di modella curvy più famosa del mondo. La top model – diventata madre a gennaio 2020 – ha deciso di sedurre ancora una volta i fan dei social, e stavolta lo ha fatto con una foto in cui è ritratta completamente senza veli.

Ashley Graham senza veli: la foto bollente

Ancora una volta Ashley Graham è tornata a provocare i fan dei social mettendo in mostra il suo corpo completamente senza veli. A gennaio 2020 la modella è diventata mamma del piccolo Isaac, e da allora ha deciso di mostrare orgogliosamente i segni del parto e le smagliature che la gravidanza le ha provocato: “Il mio corpo in questi mesi è cambiato in modi nuovi e interessanti. Non sempre è stato facile, ma sono così grata: genera la vita”, aveva scritto in un suo post via social, ottenendo centinaia di like.

La battaglia di Graham per l’accettazione del proprio corpo è stata presa come esempio da migliaia di donne in tutto il mondo, e non a caso il Time l’ha inserita nella sua classifica delle donne più influenti.

La vita privata della modella

Dal 2010 Ashley Graham è sposata con Justin Ervin, papà di suo figlio Isaac. Sui social la modella ha raccontato per mesi i lati positivi e quelli “negativi” legati alla gravidanza e al parto: “Volevo dimostrarvi che la maternità non è tutta arcobaleni e farfalle! È incredibile pensare agli ostacoli che dobbiamo ancora affrontare quando si parla di ciò che le donne attraversano veramente”, ha scritto in un suo post via social all’indomani dalla nascita del suo primo figlio.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ashleygraham/?hl=it