Mino Magli, presunto ex di Elisabetta Gregoraci, ha rivelato alcuni retroscena in merito alla relazione tra la conduttrice e l’ex marito Flavio Briatore.

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. Dopo le parole del suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani, che ha dichiarato a Nuovo che la showgirl avrebbe avuto una liaison con lui, ecco spuntare la verità di un altro suo presunto ex. Questa volta si tratta di Mino Magli, noto stilista, che ha rivelato anche alcuni retroscena in merito alla relazione tra la showgirl e l’ex marito Flavio Briatore. Ecco le sue parole nel salotto di Live-Non è la D’Urso.

Mino Magli, la presunta storia d’amore con Elisabetta Gregoraci

Ospite di Barbara D’Urso, a Live – Non è la D’Urso, Mino Magli ha raccontato di aver avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci fino a quando la showgirl non ha incontrato Flavio Briatore, in seguito diventato suo marito. A tal proposito lo stilista ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico, siamo andati avanti fino al 2007. Il nostro era un bel rapporto, aperto, non c’era niente da nascondere e in tanti ci vedevano sempre insieme“.

"Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore, lei mi diceva che non c'era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera"



A Live #noneladurso le rivelazioni #choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/kBoLDVi6pS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

Già qualche tempo fa, come ricordato da Barbara D’Urso, Elisabetta Gregoraci era stata interpellata in merito al suo rapporto con Magli. “Lei ha dichiarato tu fossi un amico di famiglia fidanzato con sua cugina“, ha infatti affermato la conduttrice. Magli ha quindi tagliato corto: “La cugina non l’ho mai conosciuta e non so nemmeno se abbia una cugina. Conoscevo la sua famiglia, una bellissima famiglia“.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la rivelazione dello stilista

Ma non solo, sempre nel corso della sua ospitata a Live – Non è la D’Urso, Mino Magli ha rivelato un retroscena in merito alla storia d’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. “Nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore, doveva andarci perché importante per la sua vita e la sua carriera. Mi aspettavo tornasse per il compleanno, ero frastornato, non capivo e volevo parlare con lei“.

Per poi aggiungere: “Una volta tornata mi consegnò una lettera in cui mi parlava di un contratto che aveva con Briatore. La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. Non potevamo più vederci come prima, però la nostra storia continuò fino al 2007, fino a che capii che la storia sarebbe finita“. Parole, quelle di Mino Magli, che non sono passate di certo inosservate. Non resta quindi che attendere un’eventuale dichiarazione in merito da parte dei diretti interessati.