Alfredo Cerruti – autore, produttore, attore e cantante – è scomparso a 78 anni a Milano. La sua genialità e il suo talento eclettico l’hanno reso senza dubbio uno dei nomi più noti nel mondo della musica e della tv italiane (aveva collaborato ai testi di Indietro Tutta! e aveva firmato due edizioni di Domenica In alla fine degli anni ’90). In molti ricordano la sua storia d’amore con Mina, durata tre anni a metà degli anni ’70.

Tra gli amici che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Cerruti c’è anche Nino Frassice, che sulla pagina social a lui dedicata ha scritto in un post: “Ciao Alfredo”.

Cerruti era nato a Napoli il 28 giugno 1942. Fin da giovanissimo ha iniziato a lavorare come produttore discografico, ma il suo talento eclettico e la sua mente brillante e fuori dalle righe lo hanno portato a distinguersi anche come autore tv. Per il piccolo schermo italiano aveva scritto i testi di Chi tiriamo in ballo, Indietro tutta!, Cocco e Stasera mi butto; Il caso Sanremo, Luna di miele, Fantastica italiana, I cervelloni.

Insieme agli amici Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace nel 1971 ha fondato gli Squallor, uno dei gruppi satirici e goliardici più famosi d’Italia.

Il figlio manager della Pausini

Esclusa la relazione con Mina non si sa molto della vita privata di Alfredo Cerruti. Quello che è noto è che l’autore tv ha avuto un figlio, Alfredo Jr, che per anni è stato legato sentimentalmente alla cantante Laura Pausini (di cui è stato anche manager per oltre 10 anni).

