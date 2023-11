Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di mercoledì 1 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 1 novembre il primo posto per il numero maggiore di ascolti va alla fiction di Canale 5 Anima Gemella. I vari canali generalisti hanno mandato in onda programmi di diverso genere: film con Marylin ha gli occhi neri sul primo canale Rai, sport su Italia 1 con la coppa Italia Udinese-Cagliari, appuntamenti fisso con Chi l’ha visto?, Fuori dal coro e Una giornata particolare. Vediamo nel dettaglio i numeri con i dati auditel.

Sul podio: ‘Anima Gemella’ al primo posto

Al primo posto, come anticipato, abbiamo la fiction in onda su canale 5 Anima Gemella che ha conquistato 2.343.000 spettatori e ha registrato uno share del 13,9%. Subito dopo su Rai 3 il solito appuntamento con Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli ha registrato 1.863.000 telespettatori pari a uno share dell’11,5%. Il film in onda su Rai 1 Marylin ha gli occhi neri con Miriam Leone e Stefano Accorsi, ha conquistato 1.854.000 spettatori pari ad uno share del 10,3%.

Daniele Liotti

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Italia 1 la Coppa Italia Udinese – Cagliari ha interessato 1.168.000 telespettatori e ha registrato uno share del 6,8%. Su La 7 l’appuntamento con Una giornata particolare ha registrato uno share del 5,5% ed è stato seguito da 907.000 spettatori. Fuori dal coro condotto da Mario Giordano e in onda su Rete 4 ha registrato 860.000 telespettatori pari ad uno share del 6,3%. Su Tv 8 la puntata di X Factor ha interessato 502.000 spettatori e ha registrato uno share del 3,6%. La serie tv thriller su Rai 2 Corpo libero è stata seguita da 366.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 2,1%. Sul Nove Presa mortale ha registrato 320.000 spettatori pari ad uno share dell’1,8%.