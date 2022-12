Ecco le location di Confusi e felici, divertente commedia con protagonisti Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta e molti altri.

Marcello è uno psicanalista che ha in cura un gruppo di pazienti molto particolari, un giorno però è lo stesso Marcello ad avere bisogno di un aiuto dopo che gli viene diagnosticato una malattia che lo porterà a perdere completamente la vista in poco tempo. Ad aiutarlo nel suo percorso saranno proprio i suoi pazienti che diventeranno anche i suoi migliori amici. E’ questa la trama di Confusi e felici, commedia diretta da Massimiliano Bruno con protagonisti alcuni dei più famosi attori e attrici della comicità italiana. Vediamo ora quali sono le location di Confusi e felici.

Confusi e felici: le location del film

Confusi e felici è stato girato quasi interamente a Roma, la città dove tra l’altro è ambientato. La casa di Marcello è in via Mazzini mentre il terrazzo si affaccia in via Cavour. Silvia abita invece alla Garbatella, in via Vittorio Cuniberti. Lo studio psichiatrico di Andrea si trova invece in quella che è la Scuola Media Cesare Baronio.

Tra le location al di fuori della Capitale troviamo invece il lago di Canterno, dove il pullman in cui viaggiano i protagonisti si fermano dopo che Mercedes ha accusato le doglie. La clinica oculistica tedesca dove si opera Marcello è invece il Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi.

Confusi e felici: il cast del film

Il protagonista principale di Confusi e felici, Marcello, è interpretato da Claudio Biso. Anna Foglietta è invece Silvia, la sua segretaria con cui alla fine instaura anche una relazione, Marco Giallini interpreta Nazareno, Caterina Guzzanti e Pietro Sermonti sono invece Betta a Enrico.

Completano il cast principale Paola Minaccioni, Massimiliano Bruno e Rocco Papaleo, che vestono i panni di Vitaliana, Pasquale e Michelangelo. Gioele Dix interpreta invece Andrea, Kelly Palacios è invece Mercedes.

