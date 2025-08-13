Arrivano 800 euro sul conto con il nuovo sostegno INPS: come fare domanda online

800 euro dall’INPS direttamente sul conto: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo contributo straordinario.

Un’indennità una tantum pari a 800 euro, erogata direttamente sul conto corrente dei beneficiari, rappresenta una delle più misure predisposte dall’INPS a sostegno dei cittadini economicamente più fragili. A beneficiarne saranno lavoratori autonomi, liberi professionisti e altre categorie colpite da un calo reddituale degli ultimi tempi. Scopriamo, dunque, insieme in cosa consiste e come inoltrare la domanda per ottenere il beneficio.

800 euro sul conto dall’INPS: come fare domanda online

La misura – che prevede l’erogazione una tantum di 800 euro da parte dell’INPS direttamente sul proprio conto corrente – è rivolta a coloro che, nell’ultimo periodo, hanno registrato una riduzione importante del proprio reddito, a causa di diversi fattori.

Per ottenere tale contributo, inoltre, bisognerà dimostrare, attraverso la documentazione da allegare alla domanda, l’effettiva diminuzione delle entrate personali e/o familiari. La procedura è gestita in modalità esclusivamente telematica, attraverso il portale ufficiale dell’INPS.

C’è da dire, però, che l’indennità non è cumulabile con altre forme di sostegno economico già in essere. In tal senso, l’Istituto ha predisposto rigidi controlli per evitare abusi ed indebita percezione del contributo una tantum. Il versamento dell’importo, per chi risulterà in possesso dei requisiti, è previsto entro poche settimane dall’approvazione della domanda.

Costruire un sistema di protezione sociale più equo e inclusivo

L’iniziativa dell’INPS punta, dunque, a creare una rete di sicurezza sociale in grado di rispondere con maggiore puntualità alle situazioni di crisi che molti cittadini si ritrovano a vivere.

Le prime stime parlano di migliaia di persone che, in sostanza, sono coinvolte in tale misura e che potranno ottenere beneficio dalla stessa e alleggerire, seppur per un po’, le spese di tutti i giorni.

L’INPS, da parte sua, ha già annunciato un monitoraggio costante dell’andamento della misura, riservandosi la possibilità di prorogarla o estenderla a una base di contribuenti più ampia, in base ai risultati conseguiti.

Nel frattempo, si auspica una sinergia operativa tra enti territoriali, CAF e associazioni di categoria, affinché le informazioni circolino in modo efficace, in modo da informare i cittadini e dar loro la possibilità di inoltrare la domanda con facilità.