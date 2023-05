Dopo la finale di Amici, messaggio social di Arisa che potrebbe far pensare ad un addio al programma. Le parole della cantante.

Tempo di riflessioni per Arisa. La cantante, protagonista come insegnante nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi terminata domenica 14 maggio con la finalissima, si è lasciata andare ad uno sfogo malinconico che sembra poter far pensare ad un addio. Le tempistiche fanno pensare che le sue parole siano riferite proprio al talent show.

Arisa, addio ad Amici? Le parole social

“Ci sono cose che quando finiscono è un peccato”, ha esordito nelle sue stories Instagram Arisa. “Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno. E una nuova vita che chi lo sa (?).. Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare, e ne voglio ancora, senza perdere nessuno. Grazie”.

Sono state queste le parole dell’artista che hanno sicuramente fatto riflettere i tantissimi seguaci che la sostengono sui social. Non è stato fornito alcun dettaglio sul significato delle sue parole ma i passaggi fanno ipotizzare ad un saluto.

Se questa teoria fosse quella giusta, troverebbero conferma le voci secondo cui la cantante e anche un altro prof del programma non ci saranno la prossima edizione di Amici.

Ad ogni modo, ora, è ancora presto per essere sicuri di qualcosa. Molto probabile che la stessa artista darà qualche delucidazione in più nei prossimi giorni.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante per l’allievo Wax con il quale la donna aveva instaurato un rapporto molto particolare. Nonostante, come da lei sottolineato, “qualche infarto per le marachelle” del ragazzo.

