Fabio Fazio e Luciana Littizzetto saluteranno la Rai e Che Tempo Che Fa per trasferirsi su Discovery. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale, arrivato proprio poco prima della trasmissione di Rai 3 della domenica sera. In questa occasione, entrambi i protagonisti dello show hanno detto la loro sull’argomento e la comica non si è trattenuta da fare qualche battuta…

Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa: la battuta sull’addio alla Rai

Nel classico appuntamento di Che Tempo Che Fa tra Fazio e la Littizzetto, la comica e attrice ha preso parola e facendo riferimento ad una forma decisamente particolare di un Iceberg ha fatto intendere, come spesso capita, alcuni doppi sensi.

Il conduttore ha fatto presente alla comica di non esagerare, ma dal suo canto la donna ha fatto “di più” con una battuta che faceva riferimento all’addio dei due dalla Rai e dalla trasmissione.

“Luciana, ascolta. Le forme di cui tu parli…”, ha detto Fazio. La Littizzetto ha aggiunto: “Fabio. Abbiamo 3 puntate…” e continuano la frase a gesticolato e fatto cenno con la bocca come a “mandare a quel paese” tutto e sentirsi libera di dire ciò che vuole.

Di seguito anche un post Twitter che ha raccolto il momento della battuta della comica e attrice:

"Fabio abbiamo 3 puntate… ma vaff…"



"si ma ne abbiamo tante altre…"

"sì però spero sia diverso…"

"sì però spero sia diverso…"#CTCF pic.twitter.com/KEpL8n9nnq — Sτεʃλno (@ilGerrino92) May 14, 2023

Le parole di Fabio Fazio sull’addio

In un altro momento, invece, Fazio ha voluto commentare l’ufficialità del suo passaggio a Discovery salutando la Rai: “Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività. Io qui ho trascorso 40 anni e ringrazio tutte le persone che ho incontrato e da cui ho imparato, visto che ho iniziato a 18 anni. Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso. Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo”.

E ancora: “Io continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai e conserverò solo un ricordo meraviglioso”.

"Se dicessi mai qualcosa di scortese è come se lo dicessi contro di me, perché la Rai ha 70 anni e, di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo."



– @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/eYelV0ehaR — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 14, 2023

