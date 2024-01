Aquaman è uno dei film di maggiore successo del DC Extended Universe: dalla trama al cast, passando per le location, ecco cosa c’è da sapere.

In Justice League i fan del DC Extended Universe hanno visto per la prima volta all’opera Aquaman. Successivamente, nel 2018, è arrivato nelle sale cinematografiche anche il film dedicato esclusivamente al supereroe interpretato da Jason Momoa: la pellicola è stata bocciata dalla critica ma ai botteghini è stato un vero e proprio successo, arrivando a incassare addirittura oltre 1 miliardo di dollari tra i botteghini di tutto il mondo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Aquaman.

Aquaman: le location e la trama del film

Arthur Curry, alias Aquaman, è impegnato nell’affrontare i nemici sia degli atlantidei che dei terrestri. Il regno di Atlantide è governato dal perfido Orm, la cui sete di potere è difficile da arginare: l’obiettivo di Orm è quello di conquistare l’intero mondo.

JASON MOMOA

Il regista James Wan ha girato il suo Aquaman in varie parti del mondo, dall’Australia fino all’Italia: alcune scene sono infatti state riprese in Sicilia, per la precisione nella splendide Erice. Qui si svolge una delle scene di principali di combattimento di Aquaman. Altre scene del film sono state girate in Canada e in Marocco.

Aquaman: il cast del film

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Aquaman è Jason Memoa, attore che quando abitava nello Iowa aveva studiato biologia marina. Durane le riprese, per il suo compleanno, Jason Momoa ha ricevuto la visita di un gruppo di Maori che gli hanno dedicata anche una Haka.

Il villain, re Orm, è invece interpretato da Patrick Wilson, che per interpretare questa parte ha dovuto sottoporsi a particolare allenamenti che gli hanno consentito di acquisire 4 kg di muscoli.

Nel cast del film sono poi presenti anche Amber Heard, Willem Defoe, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Temuera Morrison e Dolph Lundgren.