Il social Poparazzi permette ai tuoi amici di scegliere le foto per te: ecco come funziona l’app che fa concorrenza a Instagram.

Poparazzi è l’app che vuole fare concorrenza a Instagram. È un social che sta spopolando sempre di più tra i giovani e si basa sullo stravolgimento delle regole social a cui siamo abituati. Su Instagram, infatti, come anche su Facebook, Twitter e Tiktok, siamo abituati ad essere i padroni del nostro profilo. Siamo noi stessi a decidere quali foto e quali post pubblicare. Poparazzi, invece, non è così, non siamo noi a scegliere le foto ma i nostri amici! Vediamo come funziona questo social particolare e dove può essere scaricato.

App Poparazzi: come funziona

Questa app si basa su un concetto molto semplice in realtà. I nostri amici diventano i nostri “paparazzi“, scegliendo quali nostre foto pubblicare in una bacheca che ha il nostro nome. Niente paura però, l’app ha delle regole molto ferree sulla tutela dei vari utenti e in caso in cui le foto pubblicate siano offensive o troppo imbarazzi si può decidere di toglierle.

Non possono invece essere modificate attraverso filtri, per rendere l’esperienza social più autentica possibile. Così come BeReal, infatti, anche questo social punta alla valorizzazione dell’autenticità e dell’essere sé stessi.

Come scaricare l’app

Per il momento l’app è disponibile solamente per i dispositivi iOS, ma i creatori hanno già parlato di un rilascio prossimo anche per i dispositivi Android. Per scaricarla è sufficiente cercarla su AppStore e per iniziare ad usarla basterà creare un account. Ai tuoi amici verrà chiesta una mail oppure un numero di telefono per confermare la tua identità ed ogni volta che sarà pubblicata un’immagine che ti ritrae l’app avviserà con una notifica.

Inoltre, se a pubblicare la foto è un utente che non fa parte della tua cerchia di amici, l’app ti chiederà l’autorizzazione prima dell’upload, che invece avverrà automaticamente se l’utente appartiene ai tuoi contatti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG