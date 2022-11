Incanto di Luci arriva nella città di Roma. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando goderne.

Ci sono immagini ed effetti che hanno in se qualcosa di magico e che sono da sempre in grado di farci tornare tutti un po’ bambini.

Incanto di Luci rientra tra queste piccole magie che ogni anno da ormai diverso tempo fanno sognare grandi e piccini di tutto il mondo. Uno sguardo su un mondo incantato che quest’anno arriva anche a Roma e che sarà fruibile per diverso tempo.

Come vedere Incanto di Luci a Roma

Per la sua prima volta in Italia, la famosa mostra “Incanto di Luci” ha scelto di approdare a Roma e, più precisamente, all’orto botanico. Un luogo che racchiude in se le giuste atmosfere e la pace adatta alle istallazioni luminose di questa mostra che ogni fanno fa parlare di se per la sua bellezza.

Aperta al pubblico dal 19 Novembre 2022 all’8 Gennaio 2023, la mostra sarà quindi in pieno mood natalizio, allietando gli adulti e i bambini con scenari da favola e con giochi di luce uniti alle opere del light designer Andreas Boehlke che non si potrà che ammirare. Sopratutto grazie anche alla presenza delle melodie pensate dal compositore e sound desginer Burkhard Fincke.

Come già detto, la mostra si terrà presso l’orto botanico di Villa Corsini e sarà accessibile dal Mercoledì alla Domenica dalle 17:30 alle 21:30. Il costo del biglietto è di 12,50 euro a persona mentre i bambini fino ai tre anni di età entrano gratuitamente.

Una mostra che pensa anche all’impatto ambientale

In molti potrebbero porsi delle domande riguardo l‘impatto ambientale dato dalla presenza di tante luci presenti in un solo luogo e volte solo ad intrattenere chi deciderà di andare ad ammirarle. Domande che in questo periodo in cui si pensa solo a come non sprecare energia, sono più che normali.

La verità, però, è che per l’installazione delle stesse si è pensato molto anche all’impatto ambientale scegliendo di usare esclusivamente delle lampadine a Led. Il tutto è stato poi organizzato e gestito con un occhio particolarmente attento alla fauna circostante e tutto in modo da non avere alcun impatto sul verde presente all’orto botanico. Una mostra a tutto tondo, quindi, che anche per questo vale davvero la pena seguire.

