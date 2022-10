Come risparmiare energia elettrica? Vediamo quali sono i migliori consigli antispreco: dalla lavatrice al phon, passando per il frigo.

Oggi come non mai, sapere come risparmiare energia elettrica è fondamentale. Visto il caro bollette che tutti noi stiamo vivendo, se non subendo, è il caso di dare uno sguardo ai migliori consigli antispreco: dalla lavatrice al frigorifero, passando per gli alimentatori che abbiamo dispersi per tutta casa.

Come risparmiare energia elettrica: consigli antispreco

Fino ad oggi, risparmiare sull’energia elettrica era per lo più una questione ambientale. Adesso, invece, è diventata una specie di lotta alla sopravvivenza. Il caro bollette e gli ulteriori rincari che ci saranno nel corso dei prossimi mesi spingono la popolazione a correre ai ripari. Pertanto, dare uno sguardo ai migliori consigli antispreco è ‘cosa buona e giusta’. Innanzitutto, è bene porre massima attenzione alle lucine rosse sempre accese, definite consumo fantasma. Calcolate che un caricatore di smartphone o tablet sempre attaccato alla presa della corrente succhia circa 100 euro l’anno, pari a 7 kWh a famiglia. Non solo i cellulari, anche i led sempre accesi di tv, macchine per il caffè, microonde e gli altri elettrodomestici contribuiscono a far lievitare i consumi mensili. Ergo: staccate le spine di tutti gli aggeggi che non utilizzate.

Ovviamente, questo discorso non può essere fatto con il frigorifero, che deve restare sempre acceso. In questo caso, optate sempre per un modello di classe energetica A+ e badate bene a non riempirlo mai troppo. Inoltre, disponete i cibi secondo lo schema suggerito e impostate sempre la temperatura consigliata. Ultimo trucco antispreco? Sbrinare frigo e congelatori ogni sei mesi perché il ghiaccio in eccesso crea una sorta di strato isolante che aumenta il consumo del 20%.

Risparmiare energia elettrica sfruttando la luce naturale

Per risparmiare energia elettrica, ma anche per prendersi cura della terra che abitiamo, è necessario utilizzare il più possibile la luce naturale. Spegnete sempre le luci nelle stanze che non utilizzate e, se possibile, utilizzate lampade che funzionano con la luce solare: in commercio ce ne sono tanti modelli e alcuni costano davvero poco. In alternativa, usate lampadine a Led, che consentono un risparmio del 90% rispetto alle altre fonti di illuminazione.

Occhio anche all’utilizzo del phon, che costa circa 6 euro al mese: optate per quelli che hanno la funzione con ionizzatori perché riducono i tempi di asciugatura del 40%. Stessa attenzione per il forno, che va usato sempre con la modalità ventilata che consente di risparmiare di 1/3 rispetto alla statica. Ultima raccomandazione: lavatrice sempre a pieno carico e a 40°, in funzione dalle 23 alle 7 e domenica/festivi tutta la giornata, aspirapolvere accesa solo quando serve.

